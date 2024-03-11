Мосгорсуд отправил на пересмотр заочный приговор Верзилову*

Московский городской суд отменил вынесенный нижестоящей инстанцией заочный приговор акционисту и медиаменеджеру Петру Верзилову* по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил активиста к 8,5 годам лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, решение Мосгорсуда связано с "нарушением норм процессуального права" при рассмотрении дела. Что именно имеется в виду, неизвестно.

Дело передано в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения в ином составе суда.

Уголовное дело против Верзилова* было возбуждено из-за его постов о событиях в украинской Буче. Следствие посчитало их содержание способным "повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации".

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру