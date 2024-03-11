В домах на Пискаревском полностью восстановили остекленение после атаки дрона

В двух домах на Пискаревском проспекте (№159к2 и №161) завершились работы по остекленению, потребовавшиеся после атаки беспилотного летательного аппарата 2 марта. Об этом сообщила пресс-служба Красногвардейского района Петербурга. Заменены все поврежденные окна.

"Вот реально молодцы", - гласит комментарий официального Telegram-канала администрации.

Жильцы по-прежнему могут подать заявление на выплату компенсаций. Выплаты не будут превышать 150 тысяч рублей.

Напомним, что в результате падения дрона на жилой квартал пострадало несколько человек. В первые дни Смольный предпочитал не вдаваться в конкретные детали инцидента, описывая его как чрезвычайное происшествие.

Фото: ЗАКС.Ру