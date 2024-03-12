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Ночью близ Киришей сбили беспилотник

фото ЗакС политика Ночью близ Киришей сбили беспилотник

Утром 12 марта в Ленинградской области силами ПВО удалось сбить летевший беспилотный аппарат, следует из слов главы региона Александра Дрозденко. Как рассказал губернатор, это произошло близ города Кириши.

"В 06:49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Инцидент обошелся без жертв и разрушений.

Факт сбития беспилотника на территории Ленобласти подтверждается сообщением Министерства обороны. Согласно данным ведомства, всего минувшей ночью в России были сбиты 25 БПЛА, один из которых долетел и до 47-го региона.

Днем ранее стало известно о завершении работ по восстановлению остекления зданий, пострадавших при падении дрона на Пискаревском проспекте в Петербурге. Сам инцидент произошел утром в субботу, 2 марта, за медицинской помощью обращались восемь человек.

Фото: Минобороны России


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