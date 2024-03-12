ГИК: Около 228 тысяч петербуржцев прикрепились на другой избирательный участок внутри города

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил предварительные данные о числе желающих голосовать не по прописке. Данными он поделился на заседании избиркома 12 марта.

По словам Мейксина, около 228 тысяч петербуржцев открепились для голосования на другом избирательном участке города. Более 39 тысяч жителей Петербурга планируют голосовать в Ленинградской области, сказал глава ГИК. Он добавил, что более 38 жителей Ленобласти решили голосовать на петербургских участках.

Напомним, россияне могли подать заявление о голосовании не по прописке до 11 марта включительно. По предварительным данным Центризбиркома, более 8,5 млн человек решили голосовать дистанционно или не по прописке.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру