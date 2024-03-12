Суд взыскал с петербуржца компенсацию за оскорбление блокадницы

Пожилой петербуржец должен будет выплатить компенсацию морального вреда 82-летней блокаднице за оскорбительные высказывания в ее адрес, сообщили 12 марта в прокуратуре города. Инцидент произошел в феврале прошлого года в помещении диспетчерской в доме № 27 корп. 1 по Ириновскому проспекту.

В разговоре с блокадницей 77-летний гражданин негативно высказался в ее адрес. Пожилая женщина восприняла услышанное как унижающее ее честь и достоинство оскорбление. По итогам последовавшего вслед за этим судебного разбирательства с обидчика взыскали в пользу пенсионерки пять тысяч рублей.

"В ходе судебного заседания истец продолжал публично оскорблять пожилую женщину, давая в неприличной форме отрицательную оценку ей как личности, унижая ее честь и достоинство в неприличной форме", — отметили в прокуратуре.

После этого прокурор Красногвардейского района обратился в суд с требованием взыскать с петербуржца компенсацию морального вреда. Как сообщалось в минувшем ноябре, в иске речь шла о выплате в размере 300 тысяч рублей.

Теперь же суд взыскал с ответчика 50 тысяч рублей в пользу блокадницы.

Фото: ЗАКС.Ру