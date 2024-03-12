На допрос к художнице Ненашевой пустили адвоката

Сотрудники ФСБ увезли утром 12 марта на допрос петербургскую художницу Катрин Ненашеву после проведенного обыска в квартире, рассказала в своем Telegram-канале ее подруга Наташа Четверио. Она написала, что к активистке пустили адвоката.

"Катю увезли на допрос к ФСБшникам, к ней поехал адвокат (его пустили буквально недавно)", — сообщила петербурженка.

По словам Четверио, Ненашева проходит свидетельницей по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), возбужденному в отношении акциониста Петра Верзилова*. В ходе обыска силовики изъяли из квартиры всю технику.

Утром во вторник стало известно о ряде обысков у деятелей культуры в нескольких регионах России. В Петербурге, помимо Ненашевой, силовики пришли к участникам арт-группы "Явь". Как рассказали последние изданию MR7, проведенные обыски также были связаны с именем Верзилова*.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). В минувший понедельник Мосгорсуд вернул дело в первую инстанцию для пересмотра в новом составе. Сам Верзилов* находится вне пределов России.

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

Фото: TEDx Talks / YouTube (скриншот)