Суд отправил в колонию-поселение настойчивого иностранца за незаконный въезд в Россию

Московский суд Петербурга рассмотрел дело о незаконном пересечении границы России (ч. 2 ст. 322 УК РФ) в отношении гражданина Таджикистана, передает 12 марта объединенная пресс-служба городских судов. Вынесенный ранее запрет на въезд в страну подсудимый преодолел при помощи смены имени и фамилии.

В июне 2019 года Умидчон Кузиев был оштрафован на пять тысяч рублей и выдворен из России за нахождение в стране без разрешающих это документов (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). В сентябре того же года УМВД по городскому округу Домодедово в Московской области запретило ему въезд в Россию до конца июня 2024 года.

В ноябре 2019 года Кузиев покинул Россию. После этого, в январе 2020 года, он предпринял безуспешную попытку вернуться в страну. Пограничники письменно уведомили его о существующем запрете.

Неудача не повлияла на намерения Кузиева, но заставила сменить тактику. В марте 2020 года он сменил имя и фамилию, став по паспорту Довудом Холмуродовым. С новым документом он пересек российскую границу через автомобильный пункт пропуска "Сагарчин", расположенный на дороге Оренбург-Актюбинск.

В дальнейшем, в мае 2022 года он вновь пересек границу страны. В этот раз он воспользовался самолетом, прилетев в петербургский аэропорт Пулково.

В суде Холмуродов полностью признал вину. В качестве наказания ему назначили 11 месяцев колонии-поселения.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил создать базу данных с биометрией для контроля за мигрантами. В понедельник стало известно о подготовленном Минюстом законопроекте, предусматривающем депортацию мигрантов за работу не по заявленному профилю.

Фото: ЗАКС.Ру