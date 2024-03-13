Путин призвал к увеличению рождаемости и продолжительности жизни

Для стабилизации населения России следует повышать рождаемость при одновременном увеличении продолжительности жизни, поделился мыслями в интервью с телеведущим Дмитрием Киселевым президент Владимир Путин. Решение этом проблемы нуждается во внимании со стороны всех уровней и органов власти, добавил он.

"Нам нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, и тогда мы стабилизируем население страны", — приводит РИА "Новости" слова Путина.

Связанный с демографией вопрос президент объявил "самым главным интегральным показателем" работы российских властей. "Или, может быть, это работа, которая требует дополнительного внимания со стороны всех административных уровней и органов власти", — добавил он.

В интервью Киселеву Путин упомянул о планах направить регионам 75 миллиардов рублей до конца года в рамках нового национального проекта "Семья". О планах запустить этот нацпроект президент говорил в своем послании Федеральному собранию двумя неделями ранее.

На следующий день после оглашения послания в Петербурге выступила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью молодежи комитета по здравоохранению Марина Ипполитова. В своей речи она посетовала на разрыв между возрастом начала половой жизни у молодежи и возрастом вступления в брак. В связи с этим она заявила, что "необходимо рожать как можно раньше".

Фото: Kremlin.ru