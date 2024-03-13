ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:43

Движение на отрезке Киевского шоссе ограничат до конца весны

фото ЗакС политика Движение на отрезке Киевского шоссе ограничат до конца весны

Движение по отрезку Киевского шоссе в Пушкинском районе будет ограничено вплоть до конца весны, предупредили 13 марта в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Работы по прокладке инженерных сетей на участке между Рехколовским и Красносельским шоссе стартуют уже в ближайшую пятницу, 15 марта.

"С 15 марта по 30 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Киевскому шоссе в городе Пушкин от Рехколовского шоссе до Красносельского шоссе", — говорится в распространенном ГАТИ сообщении.

В инспекции призвали планировать поездки с учетом ограничений, вводимых из-за дорожных работ. Там также отметили, что подрядчик обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при выполнении работ.

Ранее в ГАТИ заявили, что за последние пять лет в Петербурге почти вдвое увеличилось количество нежилых зданий, содержащихся без каких-либо нарушений. Всего существующим требованиям соответствуют две трети таких построек в городе.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама