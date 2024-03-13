Захарова скептически оценила решение Еревана о выводе российских пограничников

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение руководства Армении о выводе российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Накануне премьер Никола Пашинян объявил, что российские таможенники должны покинуть главный аэропорт Еревана с 1 августа. Захарова расценила этот дипломатический жест как продолжение недружественных шагов с армянской стороны, участившихся с прошлого года.

"Вряд ли подобные инициативы отвечают интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет", - приводит "Интерфакс" слова чиновницы, сказанные на брифинге.

Захарова подчеркнула, что МИД не получал уведомление о выводе пограничников по дипломатическим каналам. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что официальное письмо было получено российской стороной.

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