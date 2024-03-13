ЗакС перед выборами президента

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 13 марта, за два дня до выборов президента, рассказали о своих ощущениях от грядущего голосования. Большинство опрошенных ЗАКС.Ру парламентариев процедуру считают важной и значимой.

Голосование по избранию президента России состоится на этих выходных. Выборы продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. Избирателям придется выбирать главу государства из четырех человек: Владислава Даванкова ("Новые люди"), действующего президента Владимира Путина, который пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ).

Большинство лидеров парламентских фракций в ЗакСе предпочитают идти на участок, чтобы поддержать своего кандидата, в последний день, в воскресенье, но есть и "жаворонки", которые с нетерпением ждут момента, когда опустят бюллетень в урну.

- Решающие эти выборы. Для нашей страны абсолютно точно. На долгие десятилетия. Мы сейчас находимся в эпицентре нового миропорядка. Прогнемся, уступим — я уверен, о той сильной, могучей России, о которой мы мечтаем, пытаемся построить, говорить не придется. <...> Уверен, что и петербуржцы, и россияне абсолютно четко для себя уже, наверное, приняли решение. Каждый свое, но приняли. Я уже решил, за кого буду голосовать. Голосовать буду в пятницу. Хочу как можно скорее проголосовать, - рассказал лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

Крупник добавил, что его позицию разделяют члены семьи, включая детей, с которыми у него, как он уже рассказывал ранее, мнения по некоторым вопросам не совпадают.

Также в пятницу голосовать собрался лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

- Я планирую в пятницу. Мы должны своим примером показать, что мы голосуем. Пробежка у нас в воскресенье, тех, кто еще в пятницу-субботу не проголосует, естественно, после пробежки бегом на избирательный участок, прям посоветуем, - заявил Павлов.

Многие пойдут на избирательные участки с детьми с "воспитательной" целью. Руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин считает, что детям с юных лет необходимо объяснять важность участия в выборах.

— Наверное, пойду в воскресенье. Традиционно возьму семью, возьму детей для прививания культуры участия в выборах. Лично моя позиция: не участвующий в выборах гражданин, который серьезно относится к своей стране, в некотором смысле, не имеет морального права потом задавать вопрос "Что происходит вокруг". Выбор есть, кандидатов несколько, прямо скажу, — рассказал вице-спикер Павел Иткин, руководитель фракции ЛДПР.

Также с семьей на участок отправится глава фракции КПРФ Роман Кононенко, который призвал всех проголосовать на этих выходных.

— Возможность проголосовать, принять участие в голосовании — это вклад каждого в будущее нашей страны. Я уверен, это является долгом каждого гражданина. Сам я вместе с семьей своей и маленьким ребенком планирую прийти в воскресенье на избирательный участок и отдать свой голос, — рассказал Кононенко.

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина рассказала, что с коллегами не смогла прийти к единому мнению, за кого отдать свой голос.

- Я пойду голосовать в воскресенье. По традиции хожу голосовать в этот день. У нас во фракции разные мнения, мысли о "своем кандидате". Это вызывает у меня абсолютное уважение и, будем говорить, это абсолютно интимная, человеческая история, - поделилась Шишкина.

Спикер парламента Александр Бельский, как и многие, придет на участок 17 марта. Он заявил, что Петербург готов к проведению голосования — профильные ведомства, по его словам, сделали все для этого возможное.

- Мне кажется, что Петербург готов с точки зрения безопасности. Предпринимают все усилия, участки оборудованы, в том числе, металлоискателями, видеонаблюдением. Мне кажется, в целом Петербург готов. Предприняты действия по работе школьных и дошкольных учреждений на этот период времени. Я знаю, что начальная школа, по-моему, не будет учиться в этот день. В целом к трехдневному голосованию мы готовы. Я буду голосовать в воскресенье, - рассказал Бельский.

Депутат Борис Вишневский рассказал, что придет на свой избирательный участок и выразит свою гражданскую позицию "законным способом волеизъявления", соответствующим позиции партии "Яблоко".

Также Вишневский рассказал, что его соратники по партии, состоящие в избирательных комиссиях, столкнулись с интересом со стороны военных комиссариатов. Одного члена ТИК начали активно приглашать в военкомат, а двум ЧПРГ из участковых комиссий повестки выдали прямо на заседании рабочей группы избиркома. Они должны явиться для уточнения данных в первый день голосования, 15 марта. Вишневский обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой по этому вопросу.

Рассуждений на тему результатов выборов из уст депутатов не звучало в день пленарного заседания ЗакСа. Разве что Павлов подчеркнул, что с любопытством будет следить за тем, как распределятся голоса среди кандидатов.

— А вообще, интересно, как распределятся голоса за второе-третье, четвертое место. Это же в принципе, когда новая команда команда правительства работает, они смотрят за электоральными предпочтениями, какие партии занимают второе и третье места. На мой взгляд, это должно учитываться в работе нового правительства, - считает Павлов.























Текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников