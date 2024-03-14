Бастрыкин заинтересовался нелегальной религиозной деятельностью в Петербурге

В Петербурге организована процессуальная проверка в связи с сообщением о нелегальной деятельности некой религиозной организации, рассказали 14 марта в Следкоме. Жалоба на подобную активность поступила ранее на имя главы ведомства Александра Бастрыкина в его аккаунте во "ВКонтакте".

Организация действует "в непосредственной близости от медицинского учреждения и многоквартирного дома", пересказали в СК суть жалобы. Религиозные собрания посещает "большое количество мигрантов".

Поступившая информация заинтересовала Бастрыкина, который поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о проведенной проверке, ее ходе и результатах. Выполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.

Судя по сообщениям СК, Бастрыкин отличается крайне внимательным отношением к теме поведения мигрантов. В феврале он требовал разобраться в вопросе причастности мигрантов к хулиганским выходкам в Купчино. До этого глава СК проявлял интерес к концентрации иностранцев в деревне под Лугой.

Фото: пресс-служба СК