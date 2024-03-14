В Петербурге открыли четыре новых экопункта для опасных отходов

Начиная с 14 марта в Петербурге стало на четыре экопункта для приема всех видов опасных отходов больше, сообщили в администрации губернатора. Вместе с новыми их общее количество достигло 23.

Два экопункта открылись в Приморском районе, они будут работать на Парашютной улице и на Богатырском проспекте. Еще по одному пункту появилось на улице Коллонтай в Невском районе и на проспекте Ленина в Колпино.

Губернатор Александр Беглов ознакомился с работой открывшегося на Парашютной улице пункта. "Начинали с четырех экопунктов, сегодня их уже 23. В самых густонаселенных районах — таких, как Приморский, Выборгский, Красносельский, уже не по одному, а по два, а в Приморском — даже три", — заявил градоначальник.

Как отмечается, многие места для сбора опасных отходов были определены по предложению петербуржцев. Помимо этого, в городе курсируют два экомобиля. Всего же в 2023 году горожане сдали почти 350 тонн опасных отходов, что почти вдвое превышает показатели 2022 года.

Фото: gov.spb.ru