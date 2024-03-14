"Фонтанка": В Петербурге полиция задержала расклейщика порочащих власть плакатов

Уроженец Мурманской области был задержан в Петербурге полицией по подозрению в расклейке плакатов с порочащими российское руководство высказываниями, сообщила 14 марта "Фонтанка". По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержанный помещен в ИВС.

По информации издания, задержанию 30-летнего мурманчанина предшествовало обращение в полицию бдительного жителя улицы Тамбасова в Красносельском районе. Петербуржец счел нужным донести правоохранителям о том, что неизвестный ему человек в черном плаще расклеивает плакаты с критическим по отношению к власти текстом.

Предполагаемый расклейщик был задержан нарядом ДПС спустя две минуты после обращения, утверждает издание.

В начале недели суд назначил петербуржцу два штрафа из-за порчи плаката на стенде, посвященном выборам президента. Суммарно величина взыскания составила 30,5 тысячи рублей, горожанину вменили статьи о дискредитации армии вкупе с порчей агитационного материала.

Фото: ЗАКС.Ру