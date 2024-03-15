Голосующие впервые петербуржцы получат в подарок обложку на паспорт

Более 85 тысяч петербуржцев смогут получить на избирательных участках в подарок обложки для паспорта и картхолдеры. Такие презенты заготовили для тех, кому в этом году исполнилось 18 лет и кто впервые пришел голосовать. Об это рассказал председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Максим Мейксин на пресс-конференции 15 марта, придает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Для них предусмотрены достаточно интересные сувениры - обложки для паспорта и обложки для карточек, изготовленные в рамках оказания содействия избирательным комиссиям комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга, - рассказал глава ГИК.

Напомним, сегодня впервые на президентских выборах проголосовала дочь Мейксина Екатерина. Сувениров он не получила, поскольку это не первые выборы, в которых она принимает участие.

Подарки для впервые голосующих молодых избирателей заказывал комитет по молодежной политике Петербурга. Ведомство закупило более 19 тысяч обложек на паспорт и картхолдеров.

Выборы президента будут идти три дня: с 15 по 17 марта. В первый день порядка двух тысяч участков начали свою работу без каких-либо нарушений, заявили в ГИК.

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру