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Новости 11:42

В Общественной палате Петербурга рассказали о ходе голосования

фото ЗакС политика В Общественной палате Петербурга рассказали о ходе голосования

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников сообщил, что в двух районах города на некоторых участках видеокамеры были направлены на пол, а не на избирательные урны, как это положено по закону. Туда отправились мобильные группы для устранения нарушений. 

- Пока серьезных претензий нет. Мы можем предположить, что это чисто технический момент - консоль за ночь ослабла, камера опустилась. Сейчас приедут, настроят. Надеемся, дальше все будет хорошо. Если подобная ситуация будет повторяться, то по ней будут приниматься какие-то меры, будем писать соответствующие обращения, - рассказал Солонников. 

Также общественник сообщил, что на одном из участков Василеостровского района избиратель опустил в КОИБ некую бумагу, которую принес с собой. Оказалось, что он спутал ящики для голосования - он намеревался подать свои пожелания по благоустройству. Напомним, городские власти решили одновременно с выборами провести конкурс по объектам благоустройства

Других замечаний к ходу голосования Солонников не назвал. 

Ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявил, что голосование началось без каких-либо значимых инцидентов

 

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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