Суд в Петербурге обязал ТИК повторно рассмотреть вопрос назначения представителя "Яблока" в качестве ЧПРГ

В Петербурге рассмотрен первый иск, связанный с стартовавшими выборами президента, рассказали 15 марта в объединенной пресс-службе судов города. Еще один иск зарегистрирован судом.

Калининский районный суд рассмотрел иск партии "Яблоко" о признании незаконным решения ТИК № 37 касательно назначения члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ). Также партия требовала обязать ответчика совершить определенные действия.

Причиной разбирательства послужило решение ТИК, вынесенное 12 марта. "Яблоко" предложило в качестве ЧПРГ на УИК № 571 Александра Кирсанова, тот явился во вторник на заседание рабочей группы ТИК и подтвердил свое согласие на назначение в состав комиссии. Однако ТИК назначила иную кандидатуру, предложенную собранием избирателей.

"Суд признал незаконным решение о назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №571 с правом решающего голоса вместо выбывшего", — сообщили в пресс-службе. В соответствии с решением, ТИК должна повторно рассмотреть вопрос назначения Кирсанова на избирательный участок в качестве ЧПРГ.

Помимо этого, Колпинский суд зарегистрировал заявление об оспаривании действий УИК № 828. Прописанный в другом регионе Василий Коробцов заявил, что ему не выдали избирательный бюллетень, поскольку он отсутствовал в списках. Гражданин потребовал признать действия комиссии незаконными и включить его в списки.

Ранее появилась информация о том, что на УИК в Невском районе якобы предлагают медработникам подтвердить свое участие в голосовании при помощи QR-кода. Глава Горизбиркома Максим Мейксин пообещал разобраться в ситуации.

UPD от 14:07: По сообщению пресс-службы "Яблока", ТИК № 37 после повторного рассмотрения вопроса назначила Кирсанова в избирательную комиссию в качестве ЧПРГ. "В ближайшее время представитель "Яблока" приступит к работе", — отметили в партии.

Фото: ЗАКС.Ру