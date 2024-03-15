В Петербурге КПРФ отозвала несколько своих наблюдателей утром 15 марта

Наблюдательница от КПРФ Стефания Ветрова утром 15 марта сообщила, что ее не пустили на избирательный участок №1567, пишет MR7. По словам Ветровой, её назначил наблюдателем Антон Иванов — доверенное лицо кандидата от партии КПРФ Николая Харитонова.

Девушка рассказала, что члены УИК якобы заявили об отзыве её полномочий кандидатом. В вышестоящей территориальной избирательной комиссии Ветровой, по ее словам, якобы показали список наблюдателей с прекращенными полномочиями. Оригинал документа не предоставили, заявила собеседница MR7.

Наблюдатель от КПРФ с УИК №1514 Роман Мордовцев тоже сообщил об отзыве своих полномочий, пишет Telegram-канал "Ротонда". Он заявил, что это якобы произошло после его вопросов к девушке с QR-кодом и надписью "Подтвердите своё участие".

В пресс-службе реготделения КПРФ сообщили ЗАКС.Ру, что действительно отозвали несколько своих наблюдателей утром 15 марта. Точное число там назвать затруднились. Причина отзыва - желание работать с уже проверенными людьми, заявили в пресс-службе. Там уточнили, что КПРФ ещё раз изучила списки и решила полагаться в основном на кадры, которые прошли с партией много кампаний.

Напомним, в Горизбиркоме обещали проверить историю с QR-кодами. Правда позже в "Единой России" заявили, что это их сервис "Гео-СМС" для сторонников партии.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру