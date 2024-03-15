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Новости 15:18

Володин назвал дату отчета правительства в Думе

фото ЗакС политика Володин назвал дату отчета правительства в Думе

Ежегодный отчет правительства в Государственной думе состоится в этот раз 3 апреля, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Перед этим он обсудил вопросы подготовки к мероприятию с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Отчет правительства в Государственной думе состоится 3 апреля", — транслирует слова Володина пресс-служба парламента.

Спикер также напомнил об озвученном ранее графике встреч главы правительства с думскими фракциями в рамках подготовки к отчету. Так, 25 марта Мишустин встретится с КПРФ и ЛДПР, 28 марта — с фракциями партий "Новые люди" и "Единая Россия", а 29 марта — с фракцией "Справедливая Россия — За правду".

О том, что отчет правительства состоится в начале апреля, стало известно на этой неделе. Точная дата события, однако, известна не была.

Фото: ЗАКС.Ру


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