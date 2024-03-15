Мосгорсуд рассмотрит обжалование продления ареста Беркович и Петрийчук

Московский городской суд определился с датой рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщил 15 марта адвокат последней Сергей Бадамшин. По его словам, заседание намечено на утро 26 марта.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Замоскворецкого районного суда <...> назначено в Московском городском суде на 26 марта 2024 года", — написал Бадамшин в своем Telegram-канале.

На заседании 6 марта суд продлил Беркович и Петрийчук срок содержания в СИЗО до 10 апреля. Решение было вынесено поздно ночью.

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за театральной постановки "Финист Ясный Сокол" о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов. Дело было возбуждено в мае прошлого года.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram