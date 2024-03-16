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Новости 9:16

Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах президента

фото ЗакС политика Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах президента

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова утром 16 марта проголосовала на выборах президента России, передает ТАСС. По данным агентства, глава ЦИК отдала голос на избирательном участке в Павловской Слободе городского округа Истра.

"На участке [есть] все, что положено. Все как надо организовано", - цитирует ТАСС Памфилову. 

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, явка в первый день составила более 36%.

В Петербурге показатель к 20:00 часам был равен 30,57%. Всего в городе 60 избирательных участков, где явка превысила 50%, выяснил ЗАКС.Ру. 

Скриншот видео ТАСС


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