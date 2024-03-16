Дмитриева объяснила, почему не голосовала за запрет рекламы у иноагентов

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева рассказала о том, почему не стала голосовать за запрет размещения рекламы на различных информационных площадках граждан и организаций в статусе иностранных агентов. Она призналась, что не очень понимает, какой вред экономике своей рекламой могут нанести деятели культуры, признанные иноагентами.

"Я считаю, что это не то направление, на котором нужно сосредотачивать эти усилия", - произнесла политик в интервью RTVI.

Дмитриеву больше волнуют уехавшие коллеги-экономисты, вводящие, по ее мнению, россиян в заблуждение.

"Иностранное влияние есть, оно наносит вред экономике, оно продолжается, и развенчивать нужно прежде всего эти фейки", - заявила депутат.

Закон, запрещающий рекламировать иноагентов и размещать рекламу у них же, был подписан президентом на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру