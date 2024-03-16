Мейксин заявил о провокациях на выборах в Петербурге

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что сотрудники избиркомов города сталкиваются с провокациями. Его слова приводит сайт 78.ru.

- У нас очень много провокаций, к сожалению. В целом по Российской Федерации, об этом много Центральная избирательная комиссия говорит, и в Петербурге, к сожалению, были инциденты вчера, - сказал Мейксин.

Он не уточнил, о каких именно провокациях идет речь.

Напомним, в первый день выборов жительница Петербурга Александра Карасева бросила бутылку с зажигательной смесью в школу, в которой располагаются избирательные участки. Днем 16 марта девушку отправили под арест до 14 мая.

Фото: ЗАКС.Ру