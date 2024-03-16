ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:32

Москалькова и Мейксин посетили центр мониторинга за выборами в "Невской ратуше"

фото ЗакС политика Москалькова и Мейксин посетили центр мониторинга за выборами в "Невской ратуше"

Днем 16 марта Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и председатель Горизбиркома Петербурга Максим Мейксин посетили центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами, расположенный в "Невской ратуше". Здесь они изучили, как наблюдатели следят за происходящим на участках с помощью видеонаблюдения. 

Москалькова поинтересовалась у одного их наблюдателей, удалось ли ему обнаружить какое-либо противоправное действие на участке. Молодой человек ответил, что ничего подобного не заметил. Также омбудсмен поинтересовалась, соблюдаются ли права наблюдателей. Жалоб не поступило. 

Москалькова отметила, что у ее аппарата также есть ключи, позволяющие получить доступ к трансляциям с участков. 

Напомним, накануне Москалькова со своей коллегой, Уполномоченным по правам человека в Петербурге Светланой Агапитовой посетила участок, где могут проголосовать люди с нарушениями зрения. Сегодня Москалькова с рабочим визитом посетила Ленобласть. Проверяла, как идет ход голосования в Ивангороде, населенном пункте на границе с Эстонией. 

Текст и фото Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама