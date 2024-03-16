В Госдуме подготовят инициативу, ужесточающую наказание за попытки срыва выборов

Депутат Госдумы Яна Лантратова анонсировала новую законодательную инициативу, призванную сделать более строгим наказание за попытки срыва выборов. Пятилетний срок, который можно получить за воспрепятствование работе избиркомов (ст. 141 УК), справедливоросс находит недостаточным и даже мягким.

В будущем законопроекте речь пойдет о поджогах и других общеопасных способах помешать голосованию на участках.

"Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы - от пяти до восьми лет", - приводит позицию Лантратовой ТАСС.

Эсеры намерены внести инициативу в Госдуму уже в ближайшие дни.

Ранее коллега Лантратовой по нижней палате пригрозил тем, кто исполняет провокации на участках, уголовными делами по тяжелым статьям. Накануне петербурженка бросила коктейль Молотова в здание школы, где расположено два УИКа.

фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"