"Не формально, глубоко, от души": Москалькова похвалила наблюдателей Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов встретился с омбудсменом Татьяной Москальковой, понаблюдавшей за процессом голосования на президентских выборах в городе и области. К их общению подключился также глава Горизбиркома Максим Мейксин, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

"Избирательные комиссии обеспечены телефонной связью и компьютерной техникой. Все помещения для голосования, включая резервные, оснащены источниками бесперебойного питания", - доложил Беглов, добавив, что все требования к безопасности электоральной процедуры соблюдаются.

В городе, по его словам, обеспечены условия для голосования людей с ограниченными возможностями. Москалькова, со своей стороны, поделилась впечатлениями от визита в Центр общественного наблюдения Северной столицы и на УИК № 2244 (Новгородская улица, 20А). На последнем правозащитницу удовлетворило наличие информационных стендов, КОИБов и состояние кабин. Она также отметила целостность печатей на переносных урнах.

Что касается Центра общественного наблюдения, то Москальковой запомнилась молодежь, которую отличает внимательность и серьезное погружение в процесс.

"Они работают не формально, глубоко, от души, чтобы увидеть все, что происходит на участке", - описала омбудсмен увиденное.

Ранее Москалькова побывала на приграничном УИКе в Ивангороде.

Фото: ЗАКС.Ру