Явка в Петербурге предварительно перевалила за 73 процента

Явка на выборах президента оказалась в Петербурге "беспрецедентно высокой", передает слова главы Горизбиркома Максима Мейксина Telegram-канал медиацентра "Выборы 2024". Согласно предварительным результатам, участие в голосовании приняли немногим менее трех четвертей зарегистрированных в городе избирателей.

"Явка беспрецедентно высокая для Санкт-Петербурга. По предварительным данным она составила 73,4 %. Итоговые цифры будут позже", — говорится в опубликованном после 23:00 посте.

Помимо 1 947 постоянных и 47 временных избирательных участков в городе, голосование также проводилось на 99 судах в плавании и на семи полярных станциях. Серьезных замечаний к работе избирательных комиссий замечено не было, следует из слов Мейксина. При этом полиция отработала выше всяких похвал, а сама избирательная система города продемонстрировала "максимальную открытость и прозрачность", считает председатель ГИК.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, действующий президент Владимир Путин получает в Петербурге 80,85 % голосов. На втором месте с 8,33 % голосов оказался Владислав Даванков.

Фото: ЗАКС.Ру