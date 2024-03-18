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Беглов поздравил Путина с "убедительной победой" на прошедших выборах

фото ЗакС политика Беглов поздравил Путина с "убедительной победой" на прошедших выборах

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил президента Владимира Путин с "убедительной победой" на прошедших выборах главы государства. По его мнению, встающие перед Россией вызовы требуют нахождения во главе страны сильного лидера, способного сделать всё возможное для преумножения ее славы и сбережения ценностей.

"Российский народ доверяет Вам, связывает с Вами надежду на будущее, в котором наша страна, сильная и процветающая, будет брать новые высоты", — говорится в обращении Беглова, распространенном в его аккаунтах в социальных сетях.

В тексте также содержится утверждение, что Петербург поддерживает Путина и чувствует его поддержку во всем.

Ранее Путина поздравил спикер Заксобрания Александр Бельский. Последний заявил в своем Telegram-канале, что не сомневался в итогах голосования.

Также вечером в пятницу Беглов высказался о прошедших выборах в Петербурге, заявив о "политической мудрости и высокой гражданской ответственности" горожан.

Фото: ЗАКС.Ру


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