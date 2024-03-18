Путин назвал решение задач СВО в числе главных задач нового срока

Продолжение специальной военной операции и укрепление обороноспособности России станут одними из главных задач нового срока президента Владимира Путина, согласно его собственному признанию. Заявление прозвучало в ответ на вопросы журналистов в предвыборном штабе Путина в ночь на 18 марта.

"Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках СВО, укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы. Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством", — цитирует заявление Путина "Интерфакс".

Путин также отметил, что основные задачи на ближайшие шесть лет были озвучены в его послании Федеральному собранию. Также он поблагодарил жителей России за оказанное ему доверие и пообещал сделать все возможное для того, чтобы "решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными".

По итогам обработки 75 % бюллетеней Путин лидирует с 87,14 % голосов, следует из данных Центризбиркома. Свои поздравления в его адрес уже распространили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

Фото: Kremlin.ru