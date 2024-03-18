В Петербурге обработали половину протоколов

Половина протоколов в Петербурге обработана, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин ночью 18 марта. Как и во всей России, по результатам предварительного подсчета голосов на выборах президента с большим отрывом побеждает действующий лидер Владимир Путин.

"Перешагнули порог в 50 % обработанных протоколов в Петербурге", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Согласно приведенным им данным, после обработки половины протоколов Путину достается 81,51 % голосов. Владислав Даванков получает 7,8 %, Леонид Слуцкий — 4,38 %, а Николай Харитонов — 3,64 %.

Предварительные данные Центризбиркома по итогам обработки 80 % голосов дают Путину 87,15 %. На втором месте оказывается Харитонов (4,22 %), на третьем Даванков (4,04 %), а Слуцкому (3,16 %) достается четвертое место.

Фото: ЗАКС.Ру