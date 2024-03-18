Песков назвал прозрачной российскую избирательную систему

Избирательная система в России прозрачна, объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В подтверждение своих слов он упомянул о присутствии иностранных наблюдателей на выборах президента.

"Все предельно прозрачно. Избирательная система в нашей стране прозрачна. Иностранные наблюдатели могли присутствовать, мы приглашали их для наблюдения", — высказался Песков [цитата по РИА "Новости"].

В то же время представитель Кремля отметил, что "определенные организации стали нежелательными". Это связано с противостоянием вмешательству во внутренние дела страны извне, объяснил он.

В начале марта Песков заявил, что российская демократия "самая лучшая", и что Кремль не потерпит ее критику.

Как сообщал ранее Центризбирком, наблюдателями на выборы в России записались 706 человек из 106 стран мира.

Фото: Kremlin.ru