ЦИК: На выборы президента записалась треть миллиона наблюдателей

Избирательные комиссии получили направления на работу трети миллиона наблюдателей в ходе выборов президента, поделились данными в Центризбиркоме 15 марта. Почти половину из них направили общественные палаты.

Согласно озвученной информации, всего для наблюдения за выборами было подано 333 599 заявления. Из них 156 тысяч поступили от общественных палат, 126 тысяч — от кандидатов и их доверенных лиц, а 51 тысяча — от политических партий.

Также аккредитацию получили в общей сложности 706 международных наблюдателей из 106 стран мира. По предварительным данным, в течение выборов они намерены посетить не менее 52 регионов России.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не преминула высказать "огромное уважение мужеству" иностранных наблюдателей, которые прибыли в Россию, "чтобы получить объективную информацию о выборах". По версии председателя ЦИК, им пришлось столкнуться с "давлением и угрозами" из-за принятого решения.

Ранее в Петербурге проголосовал губернатор Александр Беглов, в Москве избирательный участок посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Голосование на выборах президента продлится до вечера воскресенья.

Фото: ЗАКС.Ру