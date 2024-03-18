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Новости 9:26

К 10-летию присоединения Крыма Беглов поделился архивными документами

фото ЗакС политика К 10-летию присоединения Крыма Беглов поделился архивными документами

Петербургский губернатор Александр Беглов утром 18 марта опубликовал в своем Telegram-канале пост, приуроченный к 10-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав России.

Он разместил выдержки из архивных писем времен Великой Отечественной войны, отправленных как из Севастополя в блокадный Ленинград, так и в обратном направлении. Письма передали архивному комитету Смольного нынешние органы власти Крыма.

"И в 2014 году все мы с замиранием сердца следили за событиями в Крыму, не пожелавшем покориться. Мы радовались вместе с севастопольцами и крымчанами их возвращению на Родину, в Россию", - отметил Беглов, комментируя приведенные цитаты из 1940-х годов.

В начале месяца, поздравляя работников архивов с профессиональным праздником, Беглов рассказал, что ищет в архивах ответы на сложные геополитические вопросы.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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