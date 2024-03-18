Центризбирком представил данные обработки всех протоколов

По итогам обработки 100 % протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,28 % голосов, следует из данных трансляции на сайте Центризбиркома. По официальным данным, за него проголосовали 76,2 миллиона человек.

Второе место досталось кандидату от КПРФ Николаю Харитонову, которого поддержали 3,7 миллиона избирателей, или же 4,31 %. Третьим в списке стал Владислав Даванков ("Новые люди"), за которого, по данным ЦИК, проголосовали 3,3 миллиона человек, что соответствует 3,85 %. Последним в списке стал Леонид Слуцкий от ЛДПР — за него высказались 2,8 миллиона человек, или же 3,2 %.

Официальное подведение итогов выборов назначено на четверг, 21 марта. По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,44 %.

Голосование на выборах продолжалось три дня, в ряде регионов оно происходило, в том числе, и в онлайн-формате. В КПРФ по итогам выборов раскритиковали применение дистанционного голосования в его нынешнем виде.

Фото: cikrf.ru (трансляция данных обработки протоколов УИК)