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Новости 15:55

В Петербурге итоговая явка на выборах составила 74,38%

фото ЗакС политика В Петербурге итоговая явка на выборах составила 74,38%

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале опубликовал данные по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков. Согласно этой информации, явка составила 74,38%.

По данным Горизбиркома, больше всего голосов набрал действующий президент и самовыдвиженец Владимир Путин - 81,65%. Второе место занимает кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков - 6,99%. Затем идет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - 5,15%, а замыкает представитель КПРФ Николай Харитонов - 3,49%.

Напомним, итоговые данные представил и Центризбирком. Первое место у Путина (87,28%), а вот второе досталось Харитонову (4,31%), затем уже идет Даванков (3,85%), замыкает Слуцкий (3,2%).

 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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