ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:37

Россия потребовала от Германии признать геноцидом блокаду Ленинграда

фото ЗакС политика Россия потребовала от Германии признать геноцидом блокаду Ленинграда

Российские власти обратились к руководству ФРГ с требованием официально признать актом геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления в годы Великой Отечественной войны, сообщил 18 марта ТАСС со ссылкой на текст соответствующей ноты. В документе отмечается, что Германия до сих пор не сделала этого.

Авторы ноты отмечают противоречивость подхода Германии к вопросу о признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных страной в прежние годы. В частности, до сих пор она не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и иных преступлений против народов СССР, говорится в документе.

"Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида", — говорится в документе.

В октябре 2022 года Городской суд Петербурга официально признал блокаду Ленинграда проявлением геноцида в отношении народов СССР. Текст решения опубликован не был, получить его пытается депутат ЗакСа Борис Вишневский. К настоящему моменту его действия успехом не увенчались, однако он обещает продолжать попытки.

Фото: spbarchives.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама