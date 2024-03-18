Россия потребовала от Германии признать геноцидом блокаду Ленинграда

Российские власти обратились к руководству ФРГ с требованием официально признать актом геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления в годы Великой Отечественной войны, сообщил 18 марта ТАСС со ссылкой на текст соответствующей ноты. В документе отмечается, что Германия до сих пор не сделала этого.

Авторы ноты отмечают противоречивость подхода Германии к вопросу о признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных страной в прежние годы. В частности, до сих пор она не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и иных преступлений против народов СССР, говорится в документе.

"Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида", — говорится в документе.

В октябре 2022 года Городской суд Петербурга официально признал блокаду Ленинграда проявлением геноцида в отношении народов СССР. Текст решения опубликован не был, получить его пытается депутат ЗакСа Борис Вишневский. К настоящему моменту его действия успехом не увенчались, однако он обещает продолжать попытки.

Фото: spbarchives.ru