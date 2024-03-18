ГИК утвердила итоги президентских выборов в Петербурге

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила итоги выборов президента России в городе на заседании 18 марта. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

Председатель ГИК Максим Мейксин сообщил, что всего в Петербурге избирателям выдали 2 692 652 бюллетеня в помещениях для голосования, а ещё 169 760 бюллетеней выдали вне помещений. Из общего числа бумаг 2 769 600 признали действительными, а утраченными 21, сказал Мейксин.

По озвученным им данным, Владимир Путин получил 2 324 715 голосов, Владислав Даванков - 198 880 голосов, Леонид Слуцкий - 146 765 голосов, Николай Харитонов - 99 240 голосов.

Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц заявил, что он подготовил особое мнение к протоколу ГИК. Он заявил, что в 2018 году спокойно подписал итоговый протокол по своей территории, а сейчас у него есть сомнения. Шапчиц напомнил, что не во всех УИК были члены комиссий от "Яблока", а на многих участках в этот раз не было достаточного количества независимых наблюдателей. Он также напомнил о запрете на съемку членам комиссий, сокращении видеонаблюдения и других недостатках кампании. Всё перечисленное не позволяет быть уверенным в достоверности результатов, заявил Шапчиц.

Ранее Мейксин опубликовал данные по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий. Там информация представлена в процентах: Путин - 81,65%, Даванков - 6,99%, Слуцкий - 5,15%, Харитонов - 3,49%. Итоговая явка составила 74,38%.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру