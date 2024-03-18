Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в выборах и вспомнил о философе Ильине

Петербуржцы проявили ответственность во время трехдневного голосования на выборах президента России, заявил 18 марта губернатор Александр Беглов в своем традиционном обращении в эфире "Радио России". Он поблагодарил горожан за это и поделился соображениями касательно прошедшего волеизъявления.

Участие в голосовании приняли 2 862 412 человек, что соответствует 74,38 % от общего количества зарегистрированных избирателей, поделился данными Беглов. Он высказал мнение, что итоги подсчета голосов свидетельствуют о том, что горожане "проголосовали за курс нашего президента" и "продемонстрировали всему миру верность российскому флагу и сплоченность вокруг нашего лидера".

Победа Путина на выборах в Петербурге свидетельствует о том, что горожане "сделали единственно правильный выбор", полагает Беглов. Свои дальнейшие рассуждения он подкрепил апелляцией к изысканиям философа Ивана Ильина.

"Вместе со всей страной мы не просто доверили свою судьбу лидеру, способному решать стоящие перед Россией задачи, — мы сохранили то, что великий русский философ Иван Ильин называл "национальной убедительностью власти", — объявил радиослушателям Беглов. — Народ чувствует в избранном президенте власть, преданную историческому делу укрепления российской государственности".

Градоначальник также выразил уверенность в том, что с таким лидером, как Путин, Россия отразит любые угрозы, преодолеет все возможные испытания и "обязательно победит". От детализации стоящих перед страной угроз и испытаний Беглов воздержался.

В ночь после выборов Беглов уже высказывался о состоявшейся процедуре. В частности, он выражал мнение, что петербуржцы показали "политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность", приняв участие в голосовании.

В понедельник Горизбирком на заседании утвердил итоги выборов в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру