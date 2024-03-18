Четыре иностранные организации пополнили список нежелательных

Министерство юстиции включило 18 марта четыре иностранные организации в список признанных нежелательными в России, следует из данных на сайте ведомства. Речь идет о трех американских организациях и одной турецкой.

В числе внесенных в реестр организаций оказались American Councils for International Education*, Cultural Vistas** и Institute of International Education***. Эти американские НПО специализируются на вопросах образования и культурного обмена.

О том, что Генпрокуратура признала три НПО нежелательными, стало известно в начале марта из сообщения российского МИД о вызове посла США Линн Трейси. Как считает ведомство, перечисленные организации занимаются рекрутированием "агентов влияния" под прикрытием своей официальной деятельности.

Также Минюст внес в перечень нежелательных турецкую организацию Russians Against War Antalya****.

*Минюст внес American Councils for International Education в реестр нежелательных организаций

**Минюст внес Cultural Vistas в реестр нежелательных организаций

***Минюст внес Institute of International Education в реестр нежелательных организаций

****Минюст внес Russians Against War Antalya в реестр нежелательных организаций

Фото: ЗАКС.Ру