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Новости 21:03

Соратники рассказали о переводе художницы Дюдяевой* в СИЗО Петербурга

фото ЗакС политика Соратники рассказали о переводе художницы Дюдяевой* в СИЗО Петербурга

Художница из Гатчины Анастасия Дюдяева* была переведена из СИЗО-3 на Шпалерной улице в СИЗО-5 на Арсенальной улице, рассказали 18 марта авторы посвященного ее делу Telegram-канала. Жительницу Ленобласти преследуют по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за распространения протестных листовок в петербургском гипермаркете.

О переводе Дюдяевой* ее соратникам рассказала адвокат Олеся Васильченко. "Ее этапировали на прошлой неделе", — говорится в опубликованном посте.

На прошлой неделе стало известно об исчезновении Дюдяевой* из СИЗО, где она находилась.

Дюдяева* была задержана в конце января после того, как в гипермаркете "Лента" были замечены листовки проукраинского содержания. Под арестом она будет находиться, по меньшей мере, до конца мая.

*Росфинмониторинг внес Анастасию Дюдяеву в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру


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