Дело о жестоком обращении с учениками коррекционной школы дошло до суда

Уголовное дело о неисполнении обязанностей несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) в отношении бывшей сотрудницы коррекционной школы № 4 передано для рассмотрения в Василеостровский районный суд, сообщили 19 марта в прокуратуре Петербурга. Следствие полагает, что педагог жестоко обращалась с подопечными.

Речь идет об учительнице младших классов, руководителе класса дополнительного года обучения, собранного из детей с трудностями в освоении знаний и требующих особых условий обучения. Согласно материалам дела, в период с февраля по март 2023 года она издевалась и била учеников.

"Педагог систематически во время занятий высказывала угрозы применения физического насилия, оскорбляла учеников, используя унизительные выражения, касающиеся внешнего вида, физического и психического развития, а также наносила им удары", — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении педагога. Суд займется рассмотрением дела по существу.

Об истязаниях учеников школы стало известно в мае прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру