Шапчиц выразил несогласие с утверждением протокола выборов в Петербурге

Член Горизбиркома с правом решающего голоса от "Яблока" Павел Шапчиц приложил свое особое мнение к решению об утверждении протокола комиссии, касающегося итогов голосования на выборах президента, рассказали 19 марта в пресс-службе партии. В документе он привел аргументы в поддержку своей точки зрения.

Избирательная кампания по выборам президента "прошла под знаком минимизации независимого общественного участия и наблюдения за ходом голосования", заявил Шапчиц. Он сослался на то, что часть кандидатур в составы избирательных комиссий, предложенных "Яблоком" в 2023 году, не была одобрена. Также он указал на отказы членам комиссий в проведении фото- и видеосъемки на участках и на случаи отказов независимым наблюдателям со стороны кандидатов.

Помимо этого, Шапчиц указал на случаи применения насилия к журналистам в ходе выборов. Он отметил уменьшение количества УИК с видеонаблюдением, а заодно поделился впечатлением о недобровольности участия в выборах со стороны ряда избирателей. Также он перечислил в особом мнении ряд иных замечаний к организации голосования в городе.

"Изложенные выше обстоятельства в своей совокупности не позволяют мне быть уверенным в достоверности определенных Санкт-Петербургской избирательной комиссией итогов голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга", — резюмировал Шапчиц.

Накануне Горизбирком утвердил итоги выборов президента в Петербурге. Итоговая явка в городе составила 74,38 %. Победителем на выборах вышел действующий президент Владимир Путин, который получил в городе 81,65 % голосов. Владислав Даванков стал вторым с результатом 6,99 %, на третьем месте оказался Леонид Слуцкий (5,15 %), а замыкает четверку кандидатов Николай Харитонов (3,49 %).

Фото: ЗАКС.Ру