Защита Петрийчук завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Процесс ознакомления защиты драматурга Светланы Петрийчук с материалами уголовного дела завершен, сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин. Теперь защита ожидает утверждения обвинительного заключения и передачи дела для рассмотрения в суд.

"Семь томов + шесть дисков отлично иллюстрируют "особую сложность дела"", — поделился впечатлениями Бадамшин в своем Telegram-канале.

Против Петрийчук и театрального режиссера Евгении Беркович возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за театральной постановки "Финист Ясный Сокол". Пьеса посвящена россиянкам, вышедшим замуж за исламских террористов.

В январе стало известно о результатах экспертизы пьесы, проведенной ФСБ. Спецслужба увидела в тексте романтизацию образа террориста и дискриминацию образа террориста.

Дело в отношении Беркович и Петрийчук продолжается с мая 2023 года.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram