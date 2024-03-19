В Петербурге утвердили крупный штраф автору рисунков на мемориале

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, в декабре прошлого года вынесенный жителю Всеволожска Александру Кудряшову. Карточка дела есть на сайте суда.

По делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) мужчина получил штраф в размере 1,4 млн рублей. Во вторник 19 марта суд оставил сумму взыскания без изменений

Следствие и суд установили, что в 2022 году Кудряшов оставил надписи и рисунки на Памятном километровом столбе и постаменте мемориала "85-мм зенитное орудие" в музейном комплексе "Дорога жизни". В ходе следствия фигуранта выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с переквалификацией дела. Первоначально ему инкриминировали статью о повреждении памятников о днях воинской славы России (ч. 2 ст. 243.4 УК).

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