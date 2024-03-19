Мундеп Никита Юферев написал книгу о МО "Смольнинское"

Депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев сообщил в своем Telegram-канале 19 марта, что написал книгу о муниципалитете. В ней он описал события, которые произошли в округе за время шестого созыва депутатов.

"Рад сообщить, что скоро выйдет моя книга про муниципалитет Смольнинское. История получилась насыщенной и динамичной", - написал Юферев.

Сейчас муниципал выбирает название для книги. За помощью он обратился к своим подписчикам, предложив варианты "Смольнинское. История самых дерзких депутатов" и "Властелин крылец. Смольнинское". Также Юферев ждет предложений от подписчиков.

В беседе с ЗАКС.Ру Юферев заявил, что книга точно будет доступна на русском языке в электронном виде. Другие подробности, в частности, дату выхода он пока сообщить не может.

Юферев был избран в совет МО "Смольнинское" в 2019 году о партии "Яблоко". После выборов в совете не смогли оперативно избрать нового главу, поэтому полномочия руководителя МО до сих пор исполняет предыдущий руководитель Григорий Ранков. С последним у оппозиционных депутатов на протяжении четырех лет продолжался конфликт - Ранков не давал муниципалам проводить свои собрания в помещении муниципалитета, из-за чего депутаты собирались на крыльце. Юферев покинул Россию я после обращения депутатов "Смольнинского" к Госдуме с критикой действий президента Владимира Путина.

Отметим, завтра, 20 марта Заксобрание Петербурга может принять закон о роспуске МО "Смольнинское" из-за непроведения правомочных собраний.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру