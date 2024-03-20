Совфед подготовит обращение о вмешательстве в российские выборы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к международным организациям касательно якобы наблюдавшихся попыток вмешательства стран Запада в выборы российского президента, передает 20 марта РИА "Новости". Исполнение поручения возложено на комитет СФ по международным делам и на комиссию по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Адресатами обращения станут парламенты зарубежных стран, а вместе с ними международные парламентские организации и ООН. Из слов Матвиенко следует, что текст будет посвящен "грубому вмешательству Запада во внутренние дела Российской Федерации, в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права".

"На фактах проинформировать, что они творили и что они делали", — заключила спикер Совфеда.

Голосование на выборах президента продолжалось в период с 15 по 17 марта. По результатам обработки бюллетеней выдвигавшийся на новый срок российский лидер Владимир Путин получил 87,28 % голосов. Официальное подведение итогов выборов намечено на 21 марта.

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