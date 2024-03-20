Мосгорсуд оставил в силе штраф Кацу* за отсутствие маркировки иноагента

Политик Максим Кац* не смог оспорить назначенный ему штраф за отсутствие маркировки иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили 20 марта в пресс-службе судов Москвы общей юрисдикции. По итогам рассмотрения апелляции Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения", — уведомила пресс-служба.

Величина оспариваемого штрафа составила 50 тысяч рублей, говорится в распространенном сообщении.

В июне 2023 года Хорошевский суд Москвы оштрафовал Каца* за отсутствие маркировки иноагента в трех постах, опубликованных перед этим в Telegram-канале политика. Статусом иноагента политик обладает с июля 2022 года.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру