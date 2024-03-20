Путин поведал о чувстве ответственности в связи с итогами выборов

Президент Владимир Путин 20 марта встретился в Кремлевском дворце со своими доверенными лицами на выборах главы государства. В своем выступлении перед собравшимися он поведал, что поручил организовать встречу для того, чтобы поблагодарить их за работу в ходе избирательной кампании.

Также президент поблагодарил жителей России за сделанный выбор. В представлении российского лидера речь идет о проявлении доверия, оказанного гражданами страны. В связи с этим он поведал о переживаемом чувстве ответственности по результатам голосования.

"После такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем, и, главное, к тому, о чем мы говорим в качестве наших планов, это возлагает, во-первых, реально большую ответственность. Даже, знаете, чувство не тревоги, но чувство ответственности многократно возрастает", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Народ России ждет реализации приоритетных планов, обозначенных руководством страны, продолжил Путин. Он добавил, что "так или иначе" эти планы были обозначены в его послании Федеральному собранию, которое состоялось в конце февраля. Реализация задумок, по его мнению, должна проводиться при участии доверенных лиц ради совместного движения по пути "созидания и строительства новой России во всех ее составляющих".

Путин шел на новый президентский срок в качестве президента, по итогам голосования ЦИК сообщила, что он получил 87,28 % голосов.

Фото: Kremlin.ru