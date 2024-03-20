Прокатившийся по Дворцовой площади водитель получил штраф и лишение прав

Предпринятая в середине февраля поездка по Дворцовой площади напомнила о себе Дмитрию Белоножкину штрафом за нетрезвое вождение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), рассказали 20 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга. До этого 22-летний житель поселка имени Свердлова отбыл административный арест за громкие и нецензурные высказывания во время езды.

Разбирательством по делу занималась мировой судья участка № 199. Белоножкин пришел на заседание, в своей речи он утверждал, что пил безалкогольное пиво, а к спиртному не прикасался.

"Почему заехал на Дворцовую площадь пояснить не смог. Сообщил, что допустимое значение превышено всего на 0,007 мг/л", — отметили в пресс-службе.

Выступая перед судьей, гражданин попросил учесть, что уже провел 10 суток под административным арестом в связи с поездкой. Судья назначила ему штраф в размере 30 тысяч рублей и лишила водительских прав на полтора года.

Утром 15 февраля Белоножкин был задержан после поездки на автомобиле вокруг Александровской колонны на Дворцовой площади. У водителя заметили признаки опьянения в виде запаха спиртного изо рта и нарушения речи. Алкотестер показал наличие в крови петербуржца 0,307 мг/л алкоголя.

Всего на водителя составили три протокола. В придачу к нетрезвому вождению и мелкому хулиганству его обвинили в несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (ст. 12.16 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру