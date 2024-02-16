ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:09

Суд арестовал "гонщика", в пьяном виде выехавшего на Дворцовую площадь

фото ЗакС политика Суд арестовал "гонщика", в пьяном виде выехавшего на Дворцовую площадь

Дзержинский районный суд Петербурга отправил на 10 суток в спецприемник водителя, который на каршеринговой машине решил покататься вокруг Александрийского столпа

Таким образом был рассмотрен один из трех составленных на автолюбителя протоколов, о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов. Получившего административный арест зовут Дмитрий Белоножкин, он происходит из поселка имени Свердлова.

На суде он признал вину и раскаялся. При этом в протоколе указал, что не позволял себе грубых выражений до и во время задержания.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама