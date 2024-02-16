Суд арестовал "гонщика", в пьяном виде выехавшего на Дворцовую площадь

Дзержинский районный суд Петербурга отправил на 10 суток в спецприемник водителя, который на каршеринговой машине решил покататься вокруг Александрийского столпа.

Таким образом был рассмотрен один из трех составленных на автолюбителя протоколов, о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов. Получившего административный арест зовут Дмитрий Белоножкин, он происходит из поселка имени Свердлова.

На суде он признал вину и раскаялся. При этом в протоколе указал, что не позволял себе грубых выражений до и во время задержания.

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